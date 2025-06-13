Чи варто довіряти перемовинам з Росією — що насправді планує ворог

Делегації України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня 2025 року. Фото: Getty Images

Після чергового раунду перемовин між Україною та Росією ворог вкотре продемонстрував свою справжню сутність — висунув умови, на які Україна за жодних обставин не може погодитися. Водночас, поки триває опір і зростає міжнародна підтримка, наші шанси на перемогу зберігаються. Сьогодні найважливіше — не дозволити ворогу замаскувати поразку під виглядом "миру".

Що очікувати українцям надалі та за ким буде перемога, журналісти Новини.LIVE запитали у заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенко.

Реклама

Читайте також:

Російські імперські амбіції

Росія продовжує просувати неоколоніальні імперські амбіції, намагаючись перетворити Україну на підлеглу державу. Однак міжнародна підтримка, особливо з боку країн Європи та США, дає надію на те, що баланс сил змінюється. Сьогодні головне завдання – не дати Росії нав’язати умови "капітуляції під виглядом миру".

"Росія відстоює свої імперіалістичні замашки бути імперією ще більшою, ніж Радянський Союз, і надати нам такі права, щоб ми були б Білорусією, а може ще менше. Ми це, звичайно, не приймемо. Зараз такий баланс переговорів з залученням американської сторони, з залученням європейських наших лідерів країн, які сьогодні виступають за нас", — зазначив заступник міністра закордонних справ України Олександра Міщенко.

Заступник міністра закордонних справ України Олександра Міщенко про російські імперські амбіції. Фото: Новини.LIVE

Реальна підтримка з боку ключових країн Заходу – Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі, Іспанії – дає Україні стратегічну глибину. Проте існує певна асиметрія між намірами і швидкістю реалізації допомоги.

Військові напрацювання України

Війна в Україні змінила глобальне уявлення про сучасну армію. За три роки повномасштабного спротиву Росії українське військо не лише вистояло, а й стало символом ефективності, гнучкості та технологічної адаптивності. Саме тому досвід ЗСУ дедалі частіше стає предметом вивчення на рівні міждержавних альянсів.

"Україна нещодавно набула спеціального статусу в Joint Expeditionary Force — це десять країн північного регіону під лідерством Британії. Ми зайняли там особливе місце, маємо продвинуте партнерство. І це безцінно для військових структур, які не мали бойового досвіду десятиліттями", — пояснює експерт.

Експерт Олександр Міщенко про військові напрацювання України. Фото: Новини.LIVE

Раніше НАТОвські та союзні сили орієнтувались переважно на тренування і стримування, тоді як українська армія працює в умовах щоденних бойових випробувань. Те, що українські військові роблять із дронами на полі бою, вже стало новою військовою наукою. Тактика, яку розробляють українці, миттєво змінюється і адаптується до дій ворога, а багато інновацій уже запозичуються західними арміями. На відміну від традиційного підходу, де технологія проходить довгий цикл розробки, в Україні все відбувається за лічені тижні — з лабораторії на фронт.

"Досвід використання дронів — це окрема історія. Через два місяці те, що було ефективним, уже не має значення. Без України не відбудеться модернізація західної оборонної політики. Ми — полігон технологій. Українська армія сьогодні — лідер у дроновій війні. Це визнано в усьому світі", — наголошує експерт.

FPV дрон, фото ілюстративне. Фото: heroesukraine.org.

У цьому сенсі українська армія — не лише захисник держави, а й інкубатор нових підходів до ведення війни. І саме це робить її одним із найвпливовіших гравців у системі європейської оборони майбутнього.

Перемога за Україною

Тому позиція Києва залишається чіткою — ми самі обираємо свою долю. Адже кожного дня своє майбутнє українці виборюють на полі бою. Тому умови капітуляції, яку пропонують у Кремлі, у Києві не приймуть.

"Ми у своєму розвитку не повинні орієнтуватися на якісь умови Кремля чи ще когось. Ми вільна незалежна держава. І цю незалежність ми завоювали. Цю незалежність ми відстоюємо. І ми будемо за неї боротися. Я абсолютно впевнений, що ця перемога за нами", — зазначив Олександр Міщенко.

Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко про перемогу у війні. Фото: Новини.LIVE

Підтвердженням цієї впевненості стали зміни у світовій архітектурі безпеки. Україна вже зараз формує нові альянси, поглиблює відносини з НАТО і стратегічними партнерами. Одночасно ведеться й внутрішня робота: зміцнення оборонно-промислового комплексу, модернізація Збройних сил, посилення кібербезпеки. Усе це — фундамент майбутньої безпеки. Перемога — це не лише витіснення ворога, а й здатність побудувати країну, яка більше ніколи не опиниться під загрозою знищення.

Раніше ми писали, що Росія може використати ядерну зброю в війні з Україною. А також про те, що перемовини у Стамбулі нагадують Мінські домовленості та не будуть діяти.