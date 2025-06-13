Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 22:33
Чи варто довіряти перемовинам з Росією — що насправді планує ворог
Делегації України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня 2025 року. Фото: Getty Images
Ключові моменти Російські імперські амбіції Військові напрацювання України Перемога за Україною

Після чергового раунду перемовин між Україною та Росією ворог вкотре продемонстрував свою справжню сутність — висунув умови, на які Україна за жодних обставин не може погодитися. Водночас, поки триває опір і зростає міжнародна підтримка, наші шанси на перемогу зберігаються. Сьогодні найважливіше — не дозволити ворогу замаскувати поразку під виглядом "миру".

Що очікувати українцям надалі та за ким буде перемога, журналісти Новини.LIVE запитали у заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенко. 

Реклама
Читайте також:

Російські імперські амбіції 

Росія продовжує просувати неоколоніальні імперські амбіції, намагаючись перетворити Україну на підлеглу державу. Однак міжнародна підтримка, особливо з боку країн Європи та США, дає надію на те, що баланс сил змінюється. Сьогодні головне завдання – не дати Росії нав’язати умови "капітуляції під виглядом миру".

"Росія відстоює свої імперіалістичні замашки бути імперією ще більшою, ніж Радянський Союз, і надати нам такі права, щоб ми були б Білорусією, а може ще менше. Ми це, звичайно, не приймемо. Зараз такий баланс переговорів з залученням американської сторони, з залученням європейських наших лідерів країн, які сьогодні виступають за нас", — зазначив заступник міністра закордонних справ України Олександра Міщенко. 

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко, про російські імперські амбіції
Заступник міністра закордонних справ України Олександра Міщенко про російські імперські амбіції. Фото: Новини.LIVE

Реальна підтримка з боку ключових країн Заходу – Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі, Іспанії – дає Україні стратегічну глибину. Проте існує певна асиметрія між намірами і швидкістю реалізації допомоги. 

Військові напрацювання України 

Війна в Україні змінила глобальне уявлення про сучасну армію. За три роки повномасштабного спротиву Росії українське військо не лише вистояло, а й стало символом ефективності, гнучкості та технологічної адаптивності. Саме тому досвід ЗСУ дедалі частіше стає предметом вивчення на рівні міждержавних альянсів. 

"Україна нещодавно набула спеціального статусу в Joint Expeditionary Force — це десять країн північного регіону під лідерством Британії. Ми зайняли там особливе місце, маємо продвинуте партнерство. І це безцінно для військових структур, які не мали бойового досвіду десятиліттями", — пояснює експерт.

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко. 
Експерт Олександр Міщенко про військові напрацювання України. Фото: Новини.LIVE

Раніше НАТОвські та союзні сили орієнтувались переважно на тренування і стримування, тоді як українська армія працює в умовах щоденних бойових випробувань. Те, що українські військові роблять із дронами на полі бою, вже стало новою військовою наукою. Тактика, яку розробляють українці, миттєво змінюється і адаптується до дій ворога, а багато інновацій уже запозичуються західними арміями. На відміну від традиційного підходу, де технологія проходить довгий цикл розробки, в Україні все відбувається за лічені тижні — з лабораторії на фронт.

"Досвід використання дронів — це окрема історія. Через два місяці те, що було ефективним, уже не має значення. Без України не відбудеться модернізація західної оборонної політики. Ми — полігон технологій. Українська армія сьогодні — лідер у дроновій війні. Це визнано в усьому світі", — наголошує експерт.

FPV дрон, фото ілюстративне
FPV дрон, фото ілюстративне. Фото: heroesukraine.org.

У цьому сенсі українська армія — не лише захисник держави, а й інкубатор нових підходів до ведення війни. І саме це робить її одним із найвпливовіших гравців у системі європейської оборони майбутнього.

Перемога за Україною

Тому позиція Києва залишається чіткою — ми самі обираємо свою долю. Адже кожного дня своє майбутнє українці виборюють на полі бою. Тому умови капітуляції, яку пропонують у Кремлі, у Києві не приймуть.

"Ми у своєму розвитку не повинні орієнтуватися на якісь умови Кремля чи ще когось. Ми вільна незалежна держава. І цю незалежність ми завоювали. Цю незалежність ми відстоюємо. І ми будемо за неї боротися. Я абсолютно впевнений, що ця перемога за нами", — зазначив Олександр Міщенко.

заступник Міністра закордонних справ України Олександра Міщенко., про перемогу у війні
Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко про перемогу у війні. Фото: Новини.LIVE

Підтвердженням цієї впевненості стали зміни у світовій архітектурі безпеки. Україна вже зараз формує нові альянси, поглиблює відносини з НАТО і стратегічними партнерами. Одночасно ведеться й внутрішня робота: зміцнення оборонно-промислового комплексу, модернізація Збройних сил, посилення кібербезпеки. Усе це — фундамент майбутньої безпеки. Перемога — це не лише витіснення ворога, а й здатність побудувати країну, яка більше ніколи не опиниться під загрозою знищення.

Раніше ми писали, що Росія може використати ядерну зброю в війні з Україною. А також про те, що перемовини у Стамбулі нагадують Мінські домовленості та не будуть діяти.

США Одеса переговори Україна Новини Одеси війна в Україні Росія мирні переговори
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації