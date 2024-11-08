Как привлечь иностранные инвестиции в Украину

Кошелек с долларами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В госбюджете на 2025 год заложено увеличение прямых иностранных инвестиций в Украину. Обеспечить это во время полномасштабной войны будет сложно, но в послевоенные годы это должно стать одним из приоритетов.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал экономист Сергей Якубовский.

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Как привлечь средства

По мнению эксперта, привлечение инвестиций из-за границы позволит сделать экономику более прозрачной. Впрочем, во время войны это будет сделать тяжело из-за постоянных угроз обстрелов и коррупции. Однако такая инновация действительно поможет привлечь больше средств.

Задание на послевоенное время

Сергей Якубовский считает, что крупнейшие компании нужно не приватизировать, а передать в собственность европейских или американских инвесторов.

"Тогда в страну действительно пойдут большие деньги и в нее начнут вкладываться. Потому что западные партнеры заинтересованы в том, чтобы развивать свои отрасли и работать на прибыль", — считает экономист.

Напомним, ранее мы сообщали, грозит ли украинской экономике коллапс. Также мы писали о том, хватит ли в следующем году денег на пенсии и социальные выплаты.