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Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — економіст

8 листопада 2024 14:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як залучити іноземні інвестиції в Україну
Гаманець з доларами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У держбюджеті на 2025 рік закладено збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну. Забезпечити це під час повномасштабної війни буде важко, але в повоєнні роки це має стати одним з пріоритетів. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Сергій Якубовський.

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На думку експерта, залучення інвестицій з-за кордону дозволить зробити економіку прозорішою. Втім, під час війни це буде зробити важко через постійні загрози обстрілів та корупцію. Проте така інновація дійсно допоможе залучити більше коштів.

Завдання на повоєнний час

Сергій Якубовський вважає, що найбільші компанії треба не приватизувати, а передати у власність європейських чи американських інвесторів.

"Тоді в країну дійсно підуть великі гроші та в неї почнуть вкладатися. Бо західні партнери зацікавлені у тому, аби розвивати свої галузі та працювати на прибуток", — вважає економіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи загрожує українській економіці колапс. Також ми писали про те, чи вистачить наступного року грошей на пенсії та соціальні виплати.

інвестиції Одеса економіка гроші бюджет

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