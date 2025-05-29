Проблемы одесских школ - возвращающихся переселенцев тщательно тестируют

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Детей, которые возвращаются из других стран, в одесских школах заставляют проходить девять различных тестов, в том числе и по физкультуре. И все это несмотря на то, что места за детьми беженцев в учебных заведениях закрепляются.

Об этом пишет одесская журналистка Зоя Казанжи в соцсети.

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Сложности возвращения

Одесская журналистка Зоя Казанжи в соцсети рассказала о дочери своей подруги, которая недавно приехала из Германии. Девочка вынуждена была пойти в иностранную школу из-за войны. Однако соскучилась по родному городу, поэтому вернулась и пришла в школу, где когда-то училась. Но внезапно выяснилось, что для зачисления ей надо пройти девять тестов по различным предметам, что включает в себя физкультуру и технологии (труд). А учителя постоянно намекали ребенку, что ему необходимо быстро "догонять" по программе.

"Моя Дина смотрела на все это квадратными глазами. Когда мы приехали в Германию, никто не требовал от моего ребенка сдавать тесты, знать немецкий, безупречно приседать и прыгать, чтобы сдать тест по физкультуре. Дина вообще не знала ни одного слова на немецком. Там наоборот — создали все условия, где она почувствовала безопасность и желание учиться",— пересказывает Зоя Казанжи слова своей подруги.

Кроме того, дети должны сделать изделия за весь пропущенный год для уроков по труду (технологии). И таких случаев немало, о чем свидетельствуют комментарии людей под публикацией Зои Казанжи.

Пост Зои Казанжи. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о проблеме буллинга в школах Одесской области. А также о 45 миллионах на автобусы для учебных заведений.