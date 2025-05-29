Проблеми одеських шкіл - переселенців, що повертаються ретельно тестують

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Дітей, які повертаються з інших країн, в одеських школах змушують проходити 9 різноманітних тестів, зокрема й по фізкультурі. І все це незважаючи на те, що місця за дітьми біженців в закладах освіти закріплюються.

Про це пише одеська журналістка Зоя Казанжи у соцмережі.

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Складнощі повернення

Одеська журналістка Зоя Казанжи у соцмережі розповіла про доньку своєї подруги, яка нещодавно приїхала з Німеччини. Дівчинка змушена була піти до іноземної школі через війну. Однак скучила по рідному місту, тому повернулася і прийшла у школу, де колись вчилася. Раптово з'ясувалося, що для зачислення їй треба пройти 9 тестів з різноманітних предметів, що включає в себе фізкультуру та технології (працю). А вчителі постійно натякали дитині, що їх необхідно швидко "наздоганяти" по програмі.

"Моя Діна дивилась на все це квадратними очима. Коли ми приїхали до Німеччини, ніхто не вимагав від моєї дитини складати тести, знати німецьку бездоганно присідати і стрибати, щоб скласти тест з фізкультури. Діна взагалі не знала жодного слова німецькою. Там навпаки — створили всі умови, де вона почула безпеку і бажання вчитися", — переповідає Зоя Казанжи слова своєї подруги.

Крім того, діти мають зробити вироби за цілий пропущений рік для уроків з праці (технології). І таких випадків чимало, про що свідчать коментарі людей під публікацією Зої Казанжи.

Пост Зої Казанжи. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблему булінгу в школах Одещини. А також про 45 мільйонів на автобуси для закладів освіти.