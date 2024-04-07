Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Задержание подростка представителями ТЦК – на Одесчине проводится служебная проверка arrow

Задержание подростка представителями ТЦК – на Одесчине проводится служебная проверка

7 апреля 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Задержание подростка представителями ТЦК – на Одесчине проводится служебная проверка
Работники ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

ТЦК и СП начали служебную проверку по ситуации с задержанием несовершеннолетнего работниками в Одесской области. Со временем все обстоятельства будут выяснены.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также:

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", — сообщили в ведомстве.

В Одесской области запихали в автобус подростка

Напомним, сегодня днем появилась информация, что в Измаильском районе четверо мужчин с автоматами без разговоров "упаковали" подростка в белый автобус неизвестной марки. Далее они повезли его в направлении села Красный Яр, принадлежащего к Килийской территориальной общине. После того как нападавшие узнали возраст парнишки, они отпустили его на трассе. Оттуда парень шел пешком почти семь километров. Пока официальных комментариев по поводу инцидента нет.

Трагические случаи связаны с действиями ТЦК в Одесской области

Добавим, что 5 августа 2023 в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и умер.

Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области.

Одесская область
военные
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку