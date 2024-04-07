Задержание подростка представителями ТЦК – на Одесчине проводится служебная проверка

Работники ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

ТЦК и СП начали служебную проверку по ситуации с задержанием несовершеннолетнего работниками в Одесской области. Со временем все обстоятельства будут выяснены.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также:

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", — сообщили в ведомстве.

В Одесской области запихали в автобус подростка

Напомним, сегодня днем появилась информация, что в Измаильском районе четверо мужчин с автоматами без разговоров "упаковали" подростка в белый автобус неизвестной марки. Далее они повезли его в направлении села Красный Яр, принадлежащего к Килийской территориальной общине. После того как нападавшие узнали возраст парнишки, они отпустили его на трассе. Оттуда парень шел пешком почти семь километров. Пока официальных комментариев по поводу инцидента нет.

Трагические случаи связаны с действиями ТЦК в Одесской области

Добавим, что 5 августа 2023 в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и умер.

Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области.