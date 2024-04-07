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Затримання підлітка представниками ТЦК – на Одещині проводиться службова перевірка

7 квітня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затримання підлітка представниками ТЦК – на Одещині проводиться службова перевірка
Працівники ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ТЦК та СП почали службову перевірку щодо ситуації із затриманням неповнолітнього працівниками на Одещині. Згодом всі обставини  будуть з’ясовані. 

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП

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"Всі обставини події ретельно вивчаються,  командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", — повідомили у відомстві.

На Одещині запхали у бус підлітка

Нагадаємо, сьогодні вдень з’явилася інформація, що в Ізмаїльському районі четверо чоловіків з автоматами без розмов "запакували" підлітка у білий бус невідомої марки. Далі вони повезли його у напрямку у села Червоний Яр, що належить до Кілійської територіальної громади. Після того, як нападники дізналися вік хлопчини, вони відпустили його на трасі. Звідти хлопець йшов пішки майже сім кілометрів. Наразі офіційних коментарів щодо інциденту немає.

Трагічні випадки пов’язані з діями ТЦК на Одещині

Додамо, що 5 серпня 2023 року у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

Згодом прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області. 

Одеська область
військові
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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