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Ежесуточно враг выпускает по югу Украины сотни беспилотников — как защитить небо

8 июля 2024 11:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 300 БпЛА по югу Украины - Братчук о дроновой активности россиян
Концепт волны дронов в небе. Фото: US Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Около 300 разных дронов в сутки использует враг на южном направлении. В условиях такой интенсивности атак Украине необходимо усиление средств противодействия беспилотникам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"В среднем разная номенклатура дронов используется по несколько сотен в сутки. Под 300 в среднем на юге, в прифронтовых зонах интенсивность больше" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Для эффективной борьбы с вражескими дронами требуются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой и средней дальности, а также легкомоторная авиация. Это позволит более эффективно защищать украинские позиции от вражеских беспилотников.

Противодействие российским дронам

Братчук также рассказал о случаях, когда украинские дроны успешно атаковали дроны российской армии. Он подчеркнул, что в будущем может наступить момент, когда в воздухе будут воевать только работы, подчеркивающие важность развития и совершенствования беспилотных технологий для защиты Украины.

"Есть уже примеры, когда наши дроны также атакуют вражеские дроны российской армии. В будущем наступит момент, когда роботы в воздухе будут воевать с роботами", — отметил спикер УДА.

Дроны на юге Украины

Мы писали, что недавно враг нанес по Одессе удар баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Однако атаке предшествовали разведывательные БПЛА, которые были зафиксированы над городом.

Также мы писали, что Одесчина постоянно подвергается атакам со стороны российских военных, которые используют дроны и ракеты для ударов по мирному населению и инфраструктуре. Пограничники Одесского отряда показали, как поразили очередного разведывательного беспилотника россиян.

Добавим, что украинские военные эффективно уничтожают не только вражеские ракетные установки, но и важнейшие элементы радиотехнических подразделений россиян. Однако, что важнее, с помощью одесского "Ноу-хау" украинские бойцы успешно попадают в разведывательные дроны оккупантов.

Одесса война российские войска россияне беспилотники Украина Одесская область Новости Одессы Сергей Братчук дроны

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