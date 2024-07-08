Понад 300 БпЛА по півдню України - Братчук про дронову активність росіян

Концепт хвилі дронів у небі. Фото: U.S. Air Force

Близько 300 різних дронів на добу використовує ворог на південному напрямку. В умовах такої інтенсивності атак Україні необхідно підсилення засобів протидії безпілотникам.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"В середньому різна номенклатура дронів використовується по кілька сотень на добу. Під 300 у середньому на півдні, у прифронтових зонах інтенсивність більше", — прокоментував Сергій Братчук.

Для ефективної боротьби з ворожими дронами потрібні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) малої й середньої дальності, а також легкомоторна авіація. Це дозволить ефективніше захищати українські позиції від ворожих безпілотників.

Протидія російським дронам

Братчук також розповів про випадки, коли українські дрони успішно атакували дрони російської армії. Він підкреслив, що у майбутньому може настати момент, коли у повітрі воюватимуть лише роботи, що підкреслює важливість розвитку та вдосконалення безпілотних технологій для захисту України.

"Є вже приклади, коли наші дрони також атакують ворожі дрони російської армії. У майбутньому настане момент, коли роботи у повітрі воюватимуть із роботами" — зазначив речник УДА.

Дрони на півдні України

Ми писали, що нещодавно ворог завдав по Одесі удару балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Однак атаці передували розвідувальні БпЛА, які було зафіксовано над містом.

Також ми писали, що Одещина постійно зазнає атак з боку російських військових, які використовують дрони та ракети для ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Прикордонники Одеського загону показали, як уразили черговий розвідувальний безпілотник росіян.

Додамо, що українські військові ефективно знищують не тільки ворожі ракетні установки, але й важливі елементи радіотехнічних підрозділів росіян. Однак, що важливіше, за допомогою одеського "Ноу-Хау" українські бійці успішно влучають в розвідувальні дрони окупантів.