Главная Одесса Школы Николаевщины не готовы к приему детей — какие причины

Школы Николаевщины не готовы к приему детей — какие причины

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:10
Школы Николаевщины не готовы - к чему именно
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Николаевщине обнаружили серьезные нарушения в подготовке школ к учебному году. В частности, в некоторых заведениях не хватает кухонной техники. Кроме того, далеко не все работники прошли медосмотры, как того требует законодательство.

Об этом сообщила ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Какие нарушения были выявлены

Госпродпотребслужба провела проверки в 58 учреждениях образования Николаевского района, 22 из которых — детсады. По ее результатам оказалось, что большинство школьных столовых не готовы к приему детей.

А именно, во многих школах и детсадах отсутствует качественная питьевая вода и горячее водоснабжение в столовых и санузлах. Также в некоторых заведениях на пищеблоках не хватает холодильников и другой кухонной техники. Кроме того, меню не было должным образом согласовано, что ставит под сомнение качество питания.

Госпродпотребслужба также обнаружила, что не все работники учебных заведений прошли обязательные медицинские осмотры.

"В органы местного самоуправления Николаевского района направлены предложения по приведению учреждений в соответствие с требованиями. Работа в составе комиссий по территориальным органам продолжается",— говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько детей должны пойти в школы в Одесской области 1 сентября. А также о том, насколько учебные заведения региона готовы к учебному году.

Одесса школы дети Николаевская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
