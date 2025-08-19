Школи Миколаївщини не готові — до чого саме

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Миколаївщині виявили серйозні порушення у підготовці шкіл до навчального року. Зокрема, у деяких закладах бракує кухонної техніки. Крім того, далеко не всі працівники пройшли медогляди, як того вимагає законодавство.

Про це повідомила ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Які порушення були виявлені

Держпродспоживслужба провела перевірки в 58 закладах освіти Миколаївського району, 22 з яких — дитсадки. За її результатами виявилося, що більшість шкільних їдалень не готові до прийому дітей.

А саме, у багатьох школах та дитсадках відсутня якісна питна вода та гаряче водопостачання в їдальнях і санвузлах. Також у деяких закладах на харчоблоках бракує холодильників та іншої кухонної техніки. Крім того, меню не було належним чином погоджено, що ставить під сумнів якість харчування.

Держпродспоживслужба також виявила, що не всі працівники закладів освіти пройшли обов’язкові медичні огляди.

"До органів місцевого самоврядування Миколаївського району направленні пропозиції щодо приведення закладів у відповідність до вимог. Робота в складі комісій по територіальним органам продовжується",— йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

