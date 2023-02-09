Одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

Паллиативная помощь предоставляется бесплатно

Для мобильной паллиативной службы Центра первичной медико-санитарной помощи №4 приобретен новый автомобиль. Медики смогут быстрее уезжать на дом к пациентам с неизлечимыми заболеваниями.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Выездная паллиативная служба ЦПМСП №4 оснащена двумя автомобилями, что расширяет возможности предоставления дома медицинской, социальной и психологической помощи паллиативным пациентам и их семьям.

"Паллиативная помощь направлена на обеспечение наилучшего качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Помощь оказывают семейные врачи, медицинские сестры, онколог, психолог, проводятся консультации по социальным юридическим вопросам", — говорится в сообщении.

Телефоны call-центра паллиативной службы ЦПМСП №4:

+380954380404

+380950090817

+380950010487

+380950090837

+380950010817

Напомним, в Одессе временно перемещены украинцы и все лица, пострадавшие в результате войны, могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работают два таких центра.

Также в городе более 350 детей состоят на учете у врачей-эндокринологов. Все они снабжены препаратами инсулина, а также им предоставляют необходимые тест-полоски для глюкометров.

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