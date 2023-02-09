Одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто

Паліативна допомога надається безоплатно

Для мобільної паліативної служби Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 придбано новий автомобіль. Медики зможуть швидше виїжджати на дім до пацієнтів з невиліковними захворюваннями.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Наразі виїзна паліативна служба ЦПМСД №4 оснащена двома автівками, що розширює можливості надання вдома медичної, соціальної та психологічної допомоги паліативним пацієнтам та їхнім родинам.

"Паліативна допомога спрямована на забезпечення найкращої якості життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями. Допомогу надають сімейні лікарі, медичні сестри, онколог, психолог, проводяться консультації з соціальних на юридичних питань", — йдеться в повідомленні.

Телефони call-центру паліативної служби ЦПМСД №4:

+380954380404

+380950090817

+380950010487

+380950090837

+380950010817

Нагадаємо, в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.

Також місті понад 350 дітей стоять на обліку у лікарів-ендокринологів. Вони всі забезпечені препаратами інсуліну, а також їм надають необхідними тест-смужками для глюкометрів.

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