Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
Для мобільної паліативної служби Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 придбано новий автомобіль. Медики зможуть швидше виїжджати на дім до пацієнтів з невиліковними захворюваннями.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Наразі виїзна паліативна служба ЦПМСД №4 оснащена двома автівками, що розширює можливості надання вдома медичної, соціальної та психологічної допомоги паліативним пацієнтам та їхнім родинам.
"Паліативна допомога спрямована на забезпечення найкращої якості життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями. Допомогу надають сімейні лікарі, медичні сестри, онколог, психолог, проводяться консультації з соціальних на юридичних питань", — йдеться в повідомленні.
Телефони call-центру паліативної служби ЦПМСД №4:
- +380954380404
- +380950090817
- +380950010487
- +380950090837
- +380950010817
Нагадаємо, в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.
Також місті понад 350 дітей стоять на обліку у лікарів-ендокринологів. Вони всі забезпечені препаратами інсуліну, а також їм надають необхідними тест-смужками для глюкометрів.
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