Заблудились и заплыли на Одесчину: что грозит нарушителям

Катер, на котором путешествовали румыны. Фото: Измаильский пограничный отряд.

Измаильский отряд пограничников обнаружил 7 граждан Румынии, которые незаконно пересекли государственную границу на собственном катере. Иностранцы путешествовали по реке Дунай.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Читайте также:

Иностранцы незаконно пересекли украинскую границу

По сообщению пограничной службы, иностранных туристов обнаружили в Килийском устье, недалеко от города Измаил. На борту судна находились супруги с двумя дочерьми и их племянники. Из словесных объяснений "путешественников" следует, что они отправились на речную прогулку вместе с семьей. Однако потеряли ориентир, случайно сошли с маршрута и пересекли украинскую границу.

Румынские граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение закона о незаконном пересечении государственной границы. После выяснения всех обстоятельств инцидента пограничники передали "путешественников" в управление пограничной службы Румынии.

Напомним, три гражданина Румынии искали рыбное место на реке Дунай у украинского острова Малый Татару. За незаконное пересечение границы они были задержаны пограничниками.

Также мы писали, что 43-летний французский каякер зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и нечаянно попал на территорию Украины.

Кроме того, пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев были переданы румынским правоохранителям.