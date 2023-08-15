Заблудились и заплыли на Одесчину: что грозит нарушителям
Измаильский отряд пограничников обнаружил 7 граждан Румынии, которые незаконно пересекли государственную границу на собственном катере. Иностранцы путешествовали по реке Дунай.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
Иностранцы незаконно пересекли украинскую границу
По сообщению пограничной службы, иностранных туристов обнаружили в Килийском устье, недалеко от города Измаил. На борту судна находились супруги с двумя дочерьми и их племянники. Из словесных объяснений "путешественников" следует, что они отправились на речную прогулку вместе с семьей. Однако потеряли ориентир, случайно сошли с маршрута и пересекли украинскую границу.
Румынские граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение закона о незаконном пересечении государственной границы. После выяснения всех обстоятельств инцидента пограничники передали "путешественников" в управление пограничной службы Румынии.
Напомним, три гражданина Румынии искали рыбное место на реке Дунай у украинского острова Малый Татару. За незаконное пересечение границы они были задержаны пограничниками.
Также мы писали, что 43-летний французский каякер зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и нечаянно попал на территорию Украины.
Кроме того, пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев были переданы румынским правоохранителям.