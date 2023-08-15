Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Заблукали та запливли на Одещину: що загрожує порушникам arrow

Заблукали та запливли на Одещину: що загрожує порушникам

15 серпня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заблукали та запливли на Одещину: що загрожує порушникам
Катер, на якому подорожували румуни. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ізмаїльський загін прикордонників виявив 7 громадян Румунії, які незаконно перетнули державний кордон на власному катері. Іноземці подорожували по річці Дунай. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Іноземці незаконно перетнули український кордон

За повідомленням прикордонної служби, іноземних туристів виявили в Кілійському гирлі, неподалік від міста Ізмаїл. На борту судна перебувало подружжя з двома доньками та їхні племінники. Зі словесних пояснень "мандрівників" випливає, що вони вирушили на річкову прогулянку разом із родиною. Проте, втратили орієнтир, випадково зійшли з маршруту та перетнули український кордон.

Румунські громадяни були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення закону про незаконний перетин державного кордону. Після з'ясування всіх обставин інциденту, прикордонники передали "мандрівників" в управління прикордонної служби Румунії.

Нагадаємо, троє громадян Румунії шукали рибне місце на річці Дунай біля українського острова Малий Татару. За незаконний перетин кордону вони були затримані прикордонниками.

Також ми писали, що 43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і ненавмисно потрапив на територію України.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз