Заблукали та запливли на Одещину: що загрожує порушникам

Катер, на якому подорожували румуни. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.

Ізмаїльський загін прикордонників виявив 7 громадян Румунії, які незаконно перетнули державний кордон на власному катері. Іноземці подорожували по річці Дунай.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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За повідомленням прикордонної служби, іноземних туристів виявили в Кілійському гирлі, неподалік від міста Ізмаїл. На борту судна перебувало подружжя з двома доньками та їхні племінники. Зі словесних пояснень "мандрівників" випливає, що вони вирушили на річкову прогулянку разом із родиною. Проте, втратили орієнтир, випадково зійшли з маршруту та перетнули український кордон.

Румунські громадяни були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення закону про незаконний перетин державного кордону. Після з'ясування всіх обставин інциденту, прикордонники передали "мандрівників" в управління прикордонної служби Румунії.

Нагадаємо, троє громадян Румунії шукали рибне місце на річці Дунай біля українського острова Малий Татару. За незаконний перетин кордону вони були затримані прикордонниками.

Також ми писали, що 43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і ненавмисно потрапив на територію України.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.