Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как лучше выехать за границу)

Ситуация на границе — где пробки на трассе Одесса-Рени
В среду, 18 июня, на трассе Одесса — Рени периодически образуются пробки, особенно по пути к КПП в сторону Молдовы. В сторону Румынии тянучек сегодня гораздо меньше, однако местами движение затруднено из-за проведения дорожных работ.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока тянучек нет, но по пути к нему образовались 2 большие пробки возле села Маяки. Это необходимо учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса, пока также не наблюдается.
Пробки на Румынию
Неподалеку от ближайшего к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" проезд несколько затруднен из-за проведения дорожных работ — простоять там придется меньше часа. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится не более 6 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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