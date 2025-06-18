Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как лучше выехать за границу)

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В среду, 18 июня, на трассе Одесса — Рени периодически образуются пробки, особенно по пути к КПП в сторону Молдовы. В сторону Румынии тянучек сегодня гораздо меньше, однако местами движение затруднено из-за проведения дорожных работ.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока тянучек нет, но по пути к нему образовались 2 большие пробки возле села Маяки. Это необходимо учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса, пока также не наблюдается.

Пробки возле села Маяки. Фото: скриншот

Пробки на Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" проезд несколько затруднен из-за проведения дорожных работ — простоять там придется меньше часа. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится не более 6 часов.

Дорожные работы возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.