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Головна Одеса Ситуація на кордоні — де затори на трасі Одеса-Рені

Ситуація на кордоні — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 13:54
Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як краще виїхати за кордон)
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У середу, 18 червня, на трасі Одеса — Рені періодично утворюються затори, особливо на шляху до КПП у бік Молдови. У бік до Румунії тягнучок сьогодні набагато менше, однак місцями рух ускладнений через проведення дорожніх робіт.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі тягнучок немає, але шляхом до нього утворилися два великі затори неподалік села Маяки. Це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу, поки також не спостерігається.

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Затори біля села Маяки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" проїзд дещо ускладнений через проведення дорожніх робіт — простояти там доведеться менше години. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме не більше 6 годин.

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Дорожні роботи біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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