Ситуация на границе — на трассе Одесса-Рени затруднено движение транспорта

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

На утро, 2 декабря, на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин на КПП. В самом пункте пропуска машин немного. До Румынской границы добраться будет немного сложнее.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса-Рени, как обычно, затруднено движение в районе КПП, расположенном за селом Маяки. На Google Maps этот участок красный. Сейчас наблюдается почти километр пробки. Дорога в Паланку продлится больше часа. На самом пункте пропуска в Молдову легковых автомобилей мало, а вот грузовые стоят в очереди на трассе.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15. А сама дорога в КПП продлится более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Добавим, что поездка в Татарбунары, Измаил или Рени для мужчин может превратиться в настоящий квест. Причина — КПП за селом Маяки, где пограничники фактически не пропускают военнообязанных, желающих транзитом пересечь украинско-молдавскую границу. Законны ли действия пограничников и что делать, если вас не пропускают к родственникам? Журналисты Новости.LIVE обратились с этим вопросом к адвокату Алексею Шалару.

Напомним, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Также мы писали, что с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.