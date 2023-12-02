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Ситуація на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух транспорту

2 грудня 2023 10:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ситуація на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух транспорту
Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 2 грудня, на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин на КПП. На самому пункті пропуску машин небагато. До Румунського кордону дістатися буде трохи складніше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, ускладнений рух у районі КПП, що розташовується за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка червона. Наразі спостерігається майже кілометр затору. Дорога до Паланки триватиме понад годину. На самому пункті пропуску у Молдову, легкових автівок мало, а от вантажні стоять у черзі аж на трасі.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП триватиме понад чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Додамо, що поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів? Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.

Нагадаємо, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

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