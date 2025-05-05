Ситуация на дорогах Одесской области — большие пробки в сторону КПП в Румынию и Молдову

Границы с Одесской областью. Фото: скриншот

В понедельник, 5 мая, на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется возле пунктов пропуска в Молдову, зато в сторону Румынии в очереди придется простоять недолго.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке, по данным сервиса, придется примерно полтора часа. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится несколько часов.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там сегодня почти нет. Тянучки время от времени появляются только возле пункта пропуска канала Кофа, но долго в них стоять не придется.

Дорога на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о 19 миллионах на дорогу на Западном кладбище.