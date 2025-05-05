Ситуація на дорогах Одещини — великі затори у бік КПП до Румунії та Молдови

Кордони з Одещиною. Фото: скриншот

У понеділок, 5 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля пунктів пропуску до Молдови, але у бік Румунії в черзі доведеться простояти недовго.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці, за данами сервісу, доведеться приблизно півтори години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там сьогодні майже немає. Тягнучки час від часу з'являються лише біля пункту пропуску каналу Кофа, але довго в них стояти не доведеться.

Дорога на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про 19 мільйонів на дорогу на Західному цвинтарі.