Главная Одесса Ситуация с энергосистемой на Одесчине — какие прогнозы

Ситуация с энергосистемой на Одесчине — какие прогнозы

Дата публикации 2 января 2026 17:15
Энергоситуация в Одесской области и работа служб реагирования
Специалисты на месте атаки на энергетику. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область несколько недель живет в условиях блэкаутов из-за ударов по энергетике. Ситуация остается сложной, но свет постепенно возвращают в дома людей. В регионе усиленно работают энергетики и все службы быстрого реагирования.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Энергетическая ситуация

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Россия постоянно бьет по объектам критической инфраструктуры, особенно в период холодов и праздников, чтобы оставить людей без света, воды и тепла. По его словам, это целенаправленное давление на гражданское население.

"Враг делает это системно, чтобы оставить гражданских без света, воды и тепла. Это один из методов войны против нашего населения", — сказал Олег Кипер.

Он подчеркнул, что энергетики работают круглосуточно, а к восстановлению привлекают и бригады из других регионов. Из-за дефицита электроэнергии электротранспорт пока не запускают, чтобы дать больше света жилым домам. Для этого в область уже передали десятки автобусов, которые временно заменяют трамваи и троллейбусы.

Работа служб

По словам главы ОГА, алгоритмы работы служб быстрого реагирования в целом не меняли, но внесли важные коррективы с учетом опыта войны. Речь идет прежде всего об угрозе повторных ударов по местам, где уже работают спасатели и медики. Именно безопасность персонала сейчас является безусловным приоритетом.

"Мы понимаем, что жизнь наших сотрудников важнее всего. Поэтому есть корректировки в работе, даже если это кому-то не нравится", — подчеркнул Кипер.

Он добавил, что за годы полномасштабной войны все службы научились работать слаженно и без лишних команд. Спасатели, медики, военные и коммунальные службы действуют как единый механизм, быстро реагируя на удары и непогоду. По словам главы области, этот опыт уже сегодня может быть примером для других стран.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессу уже прибыли автобусы из других регионов. Также мы писали, что ДТЭК показали, как выглядит подстанция в Одессе после обстрела.

