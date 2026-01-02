Відео
Ситуація з енергосистемою на Одещині — які прогнози

Ситуація з енергосистемою на Одещині — які прогнози

Дата публікації: 2 січня 2026 17:15
Енергоситуація на Одещині та робота служб реагування
Фахівці на місці атаки на енергетику. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеська область кілька тижнів живе в умовах блекаутів через удари по енергетиці. Ситуація залишається складною, але світло поступово повертають у домівки людей. У регіоні посилено працюють енергетики та всі служби швидкого реагування. 

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Енергетична ситуація

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія постійно б’є по об’єктах критичної інфраструктури, особливо в період холодів і свят, щоб залишити людей без світла, води й тепла. За його словами, це цілеспрямований тиск на цивільне населення.

"Ворог робить це системно, щоб залишити цивільних без світла, води й тепла. Це один із методів війни проти нашого населення", — сказав Олег Кіпер.

Він підкреслив, що енергетики працюють цілодобово, а до відновлення залучають і бригади з інших регіонів. Через дефіцит електроенергії електротранспорт поки не запускають, аби дати більше світла житловим будинкам. Для цього в область уже передали десятки автобусів, які тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси.

Робота служб

За словами голови ОВА, алгоритми роботи служб швидкого реагування загалом не змінювали, але внесли важливі корективи з урахуванням досвіду війни. Йдеться насамперед про загрозу повторних ударів по місцях, де вже працюють рятувальники й медики. Саме безпека персоналу зараз є безумовним пріоритетом.

"Ми розуміємо, що життя наших співробітників найважливіше. Тому є коригування в роботі, навіть якщо це комусь не подобається", — наголосив Кіпер.

Він додав, що за роки повномасштабної війни всі служби навчилися працювати злагоджено й без зайвих команд. Рятувальники, медики, військові та комунальні служби діють як єдиний механізм, швидко реагуючи на удари й негоду. За словами очільника області, цей досвід уже сьогодні може бути прикладом для інших країн.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що до Одеси вже прибули автобуси з інших регіонів. Також ми писали, що ДТЕК показали, який вигляд має підстанція в Одесі після обстрілу.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
