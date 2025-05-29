Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Румынии и Молдовы

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В четверг, 29 мая, на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову, в сторону Румынии очередей почти нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Две большие пробки есть в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", простоять в придется примерно полтора часа. Возле села Розселенец на трассе также образовалась значительная тянучка. Неподалеку "Рени — Джурджулешть" на карте можно заметить очереди, движение несколько замедлено. Однако по пути к КПП "Староказачье — Тудора" проезд свободный, ведь автомобилей там сегодня немного.

Пробки возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробки были только утром, однако сейчас их уже нет. У канала Кофа тянучек на картах также не наблюдается. Единственная очередь на трассе образовалась неподалеку от села Кринички, что следует учитывать, планируя путешествие. Поездка из Одессы продлится менее 3 часов.

Пробка возле Криничек. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.