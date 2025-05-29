Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік Румунії та Молдови

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У четвер, 29 травня, на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску. Значні тягнучки фіксуються біля КПП до Молдови, у бік Румунії черг майже немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Два великих затори є у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", простояти в доведеться приблизно півтори години. Біля села Розселенець на трасі також утворилася значна тягнучка. Неподалік "Рені — Джурджулешть" на карті можна помітити черги, рух дещо уповільнений. Проте шляхом до КПП "Старокозаче — Тудора" проїзд вільний, адже автівок там сьогодні небагато.

Затори біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" затори були лише зранку, однак наразі їх вже немає. Біля каналу Кофа тягнучок на картах також не спостерігається. Єдина черга на трасі утворилася неподалік від села Кринички, що слід враховувати, плануючи подорож. Поїздка з Одеси триватиме менше 3 годин.

Затор біля Криничок. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.