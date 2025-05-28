Ситуация на дорогах Одесщины - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня, 28 мая на трассе Одесса — Рени снова наблюдаются пробки путем пограничных КПП. Больше всего тянучек образовалось в сторону Молдовы, в частности, у пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps .

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

Возле "Паланка — Маяки — Удобное", в настоящее время наблюдаются две пробки, одна из которых тянется на километры. Простоять придется больше часа. Это следует учитывать, планируя поездку. На КПП "Староказачье — Тудора" сейчас тянучек не зафиксировано. Что же касается пропускного пункта на юге Бессарабии в Рени то очереди там в сторону Молдовы нет.

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По пути к нему также проезд свободный, хотя с утра фиксировалась значительная тянучка возле села Броска. Возле канала Кофа, а также в пределах Сарат сегодня очередей не наблюдается.

Возле Орловки свободный проезд. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.