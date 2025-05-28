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Ситуация с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 28 мая 2025 13:53
Ситуация на дорогах Одесщины - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня, 28 мая на трассе Одесса — Рени снова наблюдаются пробки путем пограничных КПП. Больше всего тянучек образовалось в сторону Молдовы, в частности, у пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps .

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Пробки в Молдову

Возле "Паланка — Маяки — Удобное", в настоящее время наблюдаются две пробки, одна из которых тянется на километры. Простоять придется больше часа. Это следует учитывать, планируя поездку. На КПП "Староказачье — Тудора" сейчас тянучек не зафиксировано. Что же касается пропускного пункта на юге Бессарабии в Рени то очереди там в сторону Молдовы нет.

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Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По пути к нему также проезд свободный, хотя с утра фиксировалась значительная тянучка возле села Броска. Возле канала Кофа, а также в пределах Сарат сегодня очередей не наблюдается.

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Возле Орловки свободный проезд. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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