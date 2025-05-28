Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, 28 травня на трасі Одеса — Рені знову спостерігаються затори шляхом до прикордонних КПП. Найбільше тягнучок утворилося у бік Молдови, зокрема біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля "Паланка — Маяки — Удобне", наразі спостерігаються два затори, один з яких тягнеться на кілометри. Простояти доведеться більше години. Це слід враховувати, плануючи подорож. На КПП "Старокозаче — Тудора" зараз тягнучок немає. Що ж до пропускного пункту на півдні Бессарабії в Рені, то черг там у бік Молдови не зафіксовано.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Шляхом до нього також проїзд вільний, хоча зранку фіксувалася значна тягнучка біля села Броска. Через канал Кофа, а також в межах Сарат сьогодні черг не спостерігається.

Біля Орлівки проїзд вільний. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.