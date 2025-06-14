Прорыва водопровода в Одессе нет - официально опровергнуты слухи

Рабочий заваривает трубу. Фото иллюстративное: Инфоксводоканал

В соцсетях ходят слухи о новом прорыве трубопровода, но коммунальщики уверяют - ситуация под контролем. Работы на месте продолжаются, но водоснабжение не прекращено.

Об этом в субботу, 14 июня сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканал".

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В Одессе начали распространяться видео и сообщения о якобы новом прорыве на месте недавней аварии на водопроводе. Однако коммунальные службы успокаивают: повторного прорыва нет.

Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот

"Прорыва пока нет. Поскольку трубопровод работает под большим давлением, возникли некоторые моменты с герметизацией соединений, которую планируем усилить", — говорится в официальном сообщении.

По их словам, сейчас возникли некоторые технические моменты с герметизацией соединений, поскольку труба работает под большим давлением. Специалисты планируют дополнительно укрепить герметизацию, а также оставляют раскопку открытой, чтобы наблюдать за состоянием трубопровода после ремонта.

"Хотим всех успокоить, отключения водоснабжения не было, и мы очень надеемся обойтись без него во время работ по усилению герметизации", — добавили в пресс-службе.

Напомним, из-за прорыва трубопровода Одесса осталась на полтора суток без воды. В городе наблюдались большие очереди к бюветам, а также осуществлялся подвоз технической воды.