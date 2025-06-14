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Головна Одеса Ситуація з водою в Одесі — прориву немає, ведеться герметизація

Ситуація з водою в Одесі — прориву немає, ведеться герметизація

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Дата публікації: 14 червня 2025 12:15
Прориву водогону в Одесі немає — офіційно спростовано чутки
Робітник заварює трубу. Фото ілюстративне: Інфоксводоканал
Ключові моменти Прорив трубопроводу в Одесі

У соцмережах ширяться чутки про новий прорив трубопроводу, але комунальники запевняють — ситуація під контролем. Роботи на місці тривають, але водопостачання не припинено.

Про це у суботу, 14 червня повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканал".

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Прорив трубопроводу в Одесі

В Одесі почали ширитися відео й повідомлення про нібито новий прорив на місці нещодавньої аварії на водогоні. Проте комунальні служби заспокоюють: повторного прориву немає.

Ситуація з водою в Одесі — прориву немає, ведеться герметизація - фото 1
Повідомлення комунальників. Фото: скриншот

"Прориву поки не має. Оскільки трубопровід працює під великим тиском, виникли деякі моменти з герметизацією з'єднань, яку плануємо посилити", — йдеться в офіційному повідомленні.

За їх словами, наразі виникли деякі технічні моменти з герметизацією з'єднань, оскільки труба працює під великим тиском. Фахівці планують додатково укріпити герметизацію, а також залишають розкопку відкритою, аби спостерігати за станом трубопроводу після ремонту.

"Хочемо всіх заспокоїти, відключення водопостачання не було, і ми дуже сподіваємося обійтися без нього під час робіт з посилення герметизації", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, через прорив трубопроводу Одеса залишилася на півтори доби без води. У місті спостерігалися великі черги до бюветів, а також здійснювалось підвезення технічної води.

Одеса Одеська область Новини Одеси мінеральна вода відсутність води прорив
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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