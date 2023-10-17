Сколько кораблей РФ в Черном море

Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform

Сегодня, 17 октября, на боевое дежурство в Черное море снова вышел вражеский флот. Количество кораблей уменьшилось, однако на рейде остается подводный ракетоноситель, поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Сейчас на боевом дежурстве 10 кораблей, из которых 19 — в Черном море. Также присутствует подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту. В Азовском море стабильно остается один десантный корабль.

Потери оккупантов на юге

3 танка;

6 пушек;

1 единица автомобильной техники;

2 лодки;

1 наблюдательный пункт.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны крымского мыса Чауда летели шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесщине из акватории Черного моря.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремели взрывы. Велась боевая работа сил ПВО, в регионе была угроза удара БпЛА.

Добавим, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро опрокинуть флот.