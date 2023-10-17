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Ситуация остается напряженной: сколько кораблей РФ в Черном море

17 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ в Черном море
Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 17 октября, на боевое дежурство в Черное море снова вышел вражеский флот. Количество кораблей уменьшилось, однако на рейде остается подводный ракетоноситель, поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Сейчас на боевом дежурстве 10 кораблей, из которых 19 — в Черном море. Также присутствует подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту. В Азовском море стабильно остается один десантный корабль.

Потери оккупантов на юге

  • 3 танка;
  • 6 пушек;
  • 1 единица автомобильной техники;
  • 2 лодки;
  • 1 наблюдательный пункт.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны крымского мыса Чауда летели шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесщине из акватории Черного моря.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремели взрывы. Велась боевая работа сил ПВО, в регионе была угроза удара БпЛА.

Добавим, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро опрокинуть флот.

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