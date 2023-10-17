Скільки кораблів РФ у Чорному морі

Запуск ракети з моря. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 17 жовтня, на бойове чергування у Чорне море знову вийшов ворожий флот. Кількість кораблів зменшилася, проте на рейді залишається підводний ракетоносій, тож варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Наразі на бойовому чергуванні є 10 кораблів, з яких 19 — у Чорному морі. Також присутній підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту. В Азовському морі стабільно залишається один десантний корабель.

Втрати окупантів на півдні

3 танки;

6 гармат;

1 одиниця автомобільної техніки;

2 човни;

1 спостережний пункт.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіоніах. З боку кримського мису Чауда летіли шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря.

Раніше ми розповідали, що в Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гриміли вибухи. Велася бойова робота сил ППО, в регіоні була загроза удару БпЛА.

Додамо, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.