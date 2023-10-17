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Ситуація залишається напруженою: скільки кораблів РФ у Чорному морі

17 жовтня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ у Чорному морі
Запуск ракети з моря. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 17 жовтня, на бойове чергування у Чорне море знову вийшов ворожий флот. Кількість кораблів зменшилася, проте на рейді залишається підводний ракетоносій, тож варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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Наразі на бойовому чергуванні є 10 кораблів, з яких 19 — у Чорному морі. Також присутній підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту. В Азовському морі стабільно залишається один десантний корабель. 

Втрати окупантів на півдні

  • 3  танки;
  • 6 гармат;
  • 1 одиниця автомобільної техніки;
  • 2 човни;
  • 1 спостережний пункт.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіоніах. З боку кримського мису Чауда летіли шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря.

Раніше ми розповідали, що в Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гриміли вибухи. Велася бойова робота сил ППО, в регіоні була загроза удару БпЛА.

Додамо, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.

 

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