Графики отключений света на завтра — будет ли электричество, прогнозы от ДТЭК

Ситуация со светом на завтра — какие графики будут в Одессе
В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация с поставками может меняться. Однако завтра, 7 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии растет
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А также — похолодание в части регионов Украины.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае, а также о стоимости газа в Одессе.
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