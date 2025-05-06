Графики отключений света на завтра — будет ли электричество, прогнозы от ДТЭК

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация с поставками может меняться. Однако завтра, 7 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии растет

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А также — похолодание в части регионов Украины.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае, а также о стоимости газа в Одессе.