Графіки відключень світла на завтра — чи буде електрика, прогнози від ДТЕК

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію, оскільки ситуація з постачанням може змінюватись. Проте завтра, 7 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зростає

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 травня, станом на 9:30 його рівень був на 3,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня — у понеділок. Причина — хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А також похолодання у частині регіонів України.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість газу в Одесі.