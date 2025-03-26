Графики отключений света в Одессе на завтра

Ситуация со светом в Одессе — какие будут графики завтра
В регионе продолжают ликвидировать последствия российских атак на энергосистему. Но в Одессе завтра, 27 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии снижается
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 26 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 9,6% меньше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина таких ощутимых изменений — установление ясной погоды в большинстве регионов Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле. А также о тарифе на газ.
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