Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В регіоні продовжують ліквідувати наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Але в Одесі завтра, 27 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії знижується

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 26 березня, станом на 9:30, його рівень був на 9,6% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина таких відчутних змін — встановлення ясної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про тариф на газ.