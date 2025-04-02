Графики отключений света в Одессе на завтра

Ситуация со светом в Одессе — какие графики будут завтра
В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию с 09:00 до 21:00. Однако завтра, 3 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии
Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 2 апреля, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — во вторник.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле. А также о том, почему часть одесситов осталась без воды.
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