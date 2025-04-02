Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки будуть завтра
В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 09:00 до 21:00. Проте завтра, 3 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 2 квітня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у вівторок.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про те, чому частина одеситів залишилася без води.
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