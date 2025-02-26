Будет ли завтра в Одессе свет

Ситуация со светом в Одессе — какие графики планируют на завтра
Несмотря на опасения горожан, в Одессе и области завтра не будут вводить ограничения подачи света. Однако в Укрэнерго все равно просят по возможности экономить электроэнергию.
По крайней мере, ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об отключении.
Потребление энергии снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 26 февраля, его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений — существенное потепление в части регионов Украины, отмечают в Укрэнерго. Вчера, 25 февраля, суточный максимум применения света был зафиксирован вечером, однако и он был на 1,9% ниже, чем в понедельник.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора. А также о том, кому придется платить больше за мобильную связь.
Читайте Новини.LIVE!