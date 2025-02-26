Будет ли завтра в Одессе свет

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на опасения горожан, в Одессе и области завтра не будут вводить ограничения подачи света. Однако в Укрэнерго все равно просят по возможности экономить электроэнергию.

По крайней мере, ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об отключении.

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Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 26 февраля, его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений — существенное потепление в части регионов Украины, отмечают в Укрэнерго. Вчера, 25 февраля, суточный максимум применения света был зафиксирован вечером, однако и он был на 1,9% ниже, чем в понедельник.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора. А также о том, кому придется платить больше за мобильную связь.