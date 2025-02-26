Чи буде завтра в Одесі світло

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри побоювання містян, в Одесі та області завтра не будуть вводити обмеження подачі світла. Проте в Укренерго все одно просять заощаджувати електроенергію.

Принаймні, ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про відключення.

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Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 26 лютого, його рівень був на 1,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина таких змін — суттєве потепління у частині регіонів України, зазначають в Укренерго. Вчора, 25 лютого, добовий максимум застосування світла був зафіксований увечері, проте й він був на 1,9% нижчим, ніж у понеділок.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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