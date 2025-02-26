Чи буде завтра в Одесі світло

Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки планують на завтра
Попри побоювання містян, в Одесі та області завтра не будуть вводити обмеження подачі світла. Проте в Укренерго все одно просять заощаджувати електроенергію.
Принаймні, ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про відключення.
Споживання енергії знизилося
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 26 лютого, його рівень був на 1,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина таких змін — суттєве потепління у частині регіонів України, зазначають в Укренерго. Вчора, 25 лютого, добовий максимум застосування світла був зафіксований увечері, проте й він був на 1,9% нижчим, ніж у понеділок.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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