Ситуацию в Крыму и Черном море мониторят разведчики НАТО — подробности

Движение самолетов над Черным морем. Фото: скриншот

Сейчас, 5 мая, у южных границ Одесской области фиксируются американские разведчики Boeing Bombardier Challenger 650 и Boeing KC-135R Stratotanker. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 Artemis

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Этот разведчик оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплекс противодействия системам РЭБ. Кроме того, самолет располагает приборами для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Boeing KC-135R Stratotanker

Также на Румынии наматывает круги американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. От взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Сам KC-135 сконструирован на базе лайнера Boeing 707. Stratotanker имеет максимальную взлетную массу 146 тонн при собственной пустой массе 44,6. Он способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км. Кроме США, заправщики KC-135 находятся на вооружении Франции, Турции, Сингапура и Чили.

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Напомним, на сегодня, 4 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.