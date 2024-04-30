Зліт авіації — розвідувальні місії літаків НАТО близько кордонів Одещини

Розвідувальник НАТО патрулює близко кордонів Одещини 30 квітня. Фото: bombardier.com

Зараз, 30 квітня, біля південних кордонів Одещини фіксуються американські розвідувальники Boeing Bombardier Challenger 650 та Boeing RC-135W Rivet Joint. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський літак біля Одещини

Літак Challenger 650 відноситься до новітніх розробок оборонного комплексу США та оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину. Цей літак оснащений комплексом протидії системам РЕБ та здатний виконувати завдання у небезпечних регіонах із хорошою протиповітряною обороною. Крім того, літак оснащений приладами для дистанційного прослуховування каналів зв'язку.



Сьогодні він патрулює вздовж кордону Молдови з Румунією та спостерігає за ситуацією у регіоні. Окрім того, розвідувальник здійснює вильоти й над акваторією Чорного моря.

Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Розвідка посилується

Літак-розвідувальник RC-135V/W був створений для радіо- та радіотехнічної розвідки. Він використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Сьогодні він злетів з Греції та забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів вздовж південних кордонів Одеської області.

Маршрут літака-розвідувальника. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що американська авіація та іноземні розвідувальники патрулюють ситуацію у Чорному морі останнім частом більш регулярно. Так, над акваторією моря були помічені дрони та літаки Америки, Великої Британії та Туреччини.

Ми повідомляли, що ракетоносії окупантів сьогодні, 30 квітня, помічені на чергуванні у Середземному морі, тоді як інші військові одиниці ворожого флоту залишаються у своїх базах. Незважаючи на це, загроза обстрілів лишається серйозною, оскільки росіяни можуть запускати ракети "Калібр" із власних військових портів.