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Взлет авиации — разведывательные миссии самолетов НАТО около границ Одесской области

30 апреля 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взлет авиации — разведывательные миссии самолетов НАТО около границ Одесской области
Разведчик НАТО патрулирует около границ Одесчины 30 апреля. Фото: bombardier.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас, 30 апреля, у южных границ Одесской области фиксируются американские разведчики Boeing Bombardier Challenger 650 и Boeing RC-135W Rivet Joint. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский самолет возле Одесской области

Самолет Challenger 650 относится к новейшим разработкам оборонного комплекса США и оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину. Этот самолет оснащен комплексом противодействия системам РЭБ и способен выполнять задачи в опасных регионах с хорошей противовоздушной обороной. Кроме того, самолет оборудован приборами для дистанционного прослушивания каналов связи.

Сегодня он патрулирует вдоль границ Молдовы с Румынией и наблюдает за ситуацией в регионе. Кроме того, разведчик совершает вылеты и над акваторией Черного моря.

Американский самолет возле Одесщины
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Разведка усиливается

Самолет-разведчик RC-135V/W был создан для радио- и радиотехнической разведки. Он используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Сегодня он взлетел из Греции и обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств вдоль южных границ Одесской области.

Взлет авиации — разведывательные миссии самолетов НАТО около границ Одесской области - фото 2
Маршрут самолета-разведчика. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы ранее писали, что американская авиация и иностранные разведчики патрулируют ситуацию в Черном море в последнее время более регулярно. Так, над акваторией моря были замечены дроны и самолеты Америки, Великобритании и Турции.

Мы сообщали, что ракетоносители оккупантов сегодня, 30 апреля, замечены на дежурстве в Средиземном море, тогда как другие военные единицы вражеского флота остаются в своих базах. Несмотря на это, угроза обстрелов остается серьезной, поскольку россияне могут запускать ракеты "Калибр" из собственных военных портов.

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