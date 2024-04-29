Загроза з морів для Одещини не зникає — ракетоносії ворога на чергуванні

Кораблі Росії чергують в морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 29 квітня, ракетоносії ворожого флоту перебувають на чергуванні у Середземному морі. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 10 суден, з них 5 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 22 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.



Також ми писали, що Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. 21 квітня підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі.



Раніше ми повідомляли, що українські морські дрони викликали такий ступінь тривоги серед російських військових, що вони бояться виводити надводні кораблі в море. Останнім часом загарбники використовують тільки альтернативні засоби — субмарини.



Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.