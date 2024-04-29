Угроза из морей для Одесщины не исчезает — ракетоносители врага на дежурстве

Корабли России дежурят в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 29 апреля, ракетоносители вражеского флота находятся на дежурстве в Средиземном море. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 10 судов, из них 5 направлялось из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 22 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.



Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают добивать остатки Черноморского флота России в Севастополе. 21 апреля подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он — читайте в материале.



Ранее мы сообщали, что украинские морские дроны вызвали такую степень тревоги среди российских военных, что они боятся выводить надводные корабли в море. В последнее время захватчики используют только альтернативные средства — субмарины.



Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.