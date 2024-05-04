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Ситуацію в Криму та Чорному морі моніторять розвідники НАТО — подробиці

4 травня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ситуацію в Криму та Чорному морі моніторять розвідники НАТО — подробиці
Рух літаків над Чорним морем. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Зараз, 5 травня, біля південних кордонів Одещини фіксуються американські розвідувальники Boeing Bombardier Challenger 650 та Boeing KC-135R Stratotanker. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 Artemis

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Цей розвідник оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має приладами для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Boeing KC-135R Stratotanker

Також на Румунії намотує кола американський літак-заправник Boeing KC-135R Stratotanker. Від злетів з авіабази Мілденхолл, що у Великій Британії.  Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Одеса
розвідка
Крим
Чорне море
росіяни
Одеська область
Одеська ОДА
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