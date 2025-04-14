Водительскую комиссию в Одессе хотят закрыть - врачей заставляют увольняться

Скандал с водительской комиссией в Одессе — ее хотят закрыть
Сотрудникам Городской медицинской комиссии по осмотру водительского состава в Одессе не выплачивают 50% зарплаты. Кроме того, работники уверяют, что их заставляют писать заявления на увольнение.
Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам здравоохранения горсовета.
Медкомиссию могут закрыть
Работникам Городской медицинской комиссии по осмотру водительского состава в Одессе регулярно понижают размеры ставок и не платят заработную плату в полном объеме. Кроме того, сотрудники учреждения говорят, что руководство "советует" им писали заявления на увольнение "по собственному желанию". И это при том, что врачей в медучреждении на данный момент не хватает.
"Полтора месяца назад руководство больницы в телефонном режиме сказали, чтобы весь персонал комиссии писал заявления по собственному желанию. Они говорят, что врачей у них и так не хватает. Когда я к ним приходил у них очередь сидела из ребят-ветеранов войны",— говорит депутат горсовета Андрей Вагапов.
Левон Никогосян пытался опровергнуть заявления работников учреждения и отметил, что Городская медкомиссия по осмотру водительского состава в Одессе пока работает. Депутаты решили провести выездную комиссию на следующей неделе, чтобы разобраться в этой проблеме.
Напомним, недавно мы писали о причинах проблем со светом сегодня в Одессе. А также о состоянии городской больницы после обстрела.
Читайте Новини.LIVE!