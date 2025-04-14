Водительскую комиссию в Одессе хотят закрыть - врачей заставляют увольняться

Медицинская комиссия. Фото: Карты Google

Сотрудникам Городской медицинской комиссии по осмотру водительского состава в Одессе не выплачивают 50% зарплаты. Кроме того, работники уверяют, что их заставляют писать заявления на увольнение.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам здравоохранения горсовета.

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Работникам Городской медицинской комиссии по осмотру водительского состава в Одессе регулярно понижают размеры ставок и не платят заработную плату в полном объеме. Кроме того, сотрудники учреждения говорят, что руководство "советует" им писали заявления на увольнение "по собственному желанию". И это при том, что врачей в медучреждении на данный момент не хватает.

"Полтора месяца назад руководство больницы в телефонном режиме сказали, чтобы весь персонал комиссии писал заявления по собственному желанию. Они говорят, что врачей у них и так не хватает. Когда я к ним приходил у них очередь сидела из ребят-ветеранов войны",— говорит депутат горсовета Андрей Вагапов.

Левон Никогосян пытался опровергнуть заявления работников учреждения и отметил, что Городская медкомиссия по осмотру водительского состава в Одессе пока работает. Депутаты решили провести выездную комиссию на следующей неделе, чтобы разобраться в этой проблеме.

Напомним, недавно мы писали о причинах проблем со светом сегодня в Одессе. А также о состоянии городской больницы после обстрела.