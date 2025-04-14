Водійську комісію в Одесі хочуть зачинити - лікарів змушують звільнятися

Медична комісія. Фото: Карти Google

Співробітникам Міської медичної комісії з огляду водійського складу в Одесі не виплачують 50% зарплати. Крім того, працівники запевняють, що їх змушують писати заяви на звільнення.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань охорони здоров'я міськради.

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Працівникам Міської медичної комісії з огляду водійського складу в Одесі регулярно понижують розміри ставок та не сплачують заробітню платню у повному обсязі. Крім того, співробітники установи кажуть, що керівництво "радить" їм писали заяви на звільнення "за власним бажанням". І це при тому, що лікарів у медзакладі наразі не вистачає.

"Півтора місяці тому керівництво лікарні у телефонному режимі сказали, щоб весь персонал комісії писав заяви за власним бажанням. Вони говорять, що лікарів в них і так не вистачає. Коли я до них приходив в них черга сиділа з хлопців-ветераніів війни", — каже депутат міськради Андрій Вагапов.

Левон Нікогосян намагався спростувати заяви працівників установи та наголосив, що Міська медкомісія з огляду водійського складу в Одесі поки що працює. Депутати вирішили провести виїздну комісію наступного тижня аби розібратися у цій проблемі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про причини проблем зі світлом сьогодні в Одесі. А також про стан міської лікарні після обстрілу.