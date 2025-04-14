В результате обстрела пострадала одесская больница

Состояние Одесской больницы после российского обстрела (фото)
Вследствие очередной атаки РФ на Одессу в ночь на 14 апреля была значительно повреждена одна из городских больниц. В результате обстрела некоторые отделения медучреждения временно приостановили свою работу.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель генерального директора медучреждения Александр Глащенко.
Повреждения больницы
В результате обстрела было повреждено 78 окон и 12 дверей в городской больнице. Также зафиксировано разрушение отделки и потолочного покрытия во внутренних помещениях. Наибольшие поражения получили отделения нейрохирургии и интенсивной терапии. Из-за этого пришлось перенести запланированные операции. Также временно приостановлена работа поликлинического отделения.
"Сейчас больница работает в штатном режиме, принимаются пациенты. Поликлиническое отделение пока не работает, устраняются последствия. Пациентов начнут принимать только после устранения всех последствий обстрела",— говорит Александр Глащенко.
К счастью, жертв и пострадавших среди пациентов и персонала больницы в результате обстрела нет.
Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы и его последствиях. А также о том, как эту ночь пережили горожане.
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