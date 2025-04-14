В результате обстрела пострадала одесская больница

Поврежденная больница. Фото: Новини.LIVE

Вследствие очередной атаки РФ на Одессу в ночь на 14 апреля была значительно повреждена одна из городских больниц. В результате обстрела некоторые отделения медучреждения временно приостановили свою работу.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель генерального директора медучреждения Александр Глащенко.

Реклама

Читайте также:

Повреждения больницы

В результате обстрела было повреждено 78 окон и 12 дверей в городской больнице. Также зафиксировано разрушение отделки и потолочного покрытия во внутренних помещениях. Наибольшие поражения получили отделения нейрохирургии и интенсивной терапии. Из-за этого пришлось перенести запланированные операции. Также временно приостановлена работа поликлинического отделения.

"Сейчас больница работает в штатном режиме, принимаются пациенты. Поликлиническое отделение пока не работает, устраняются последствия. Пациентов начнут принимать только после устранения всех последствий обстрела",— говорит Александр Глащенко.

Александр Глащенко. Фото: Новости.LIVE

Трещина в стене, фото: Новини.LIVE

Поврежденный потолок. Фото: Новини.LIVE

К счастью, жертв и пострадавших среди пациентов и персонала больницы в результате обстрела нет.

Разбитое стекло Фото: Новини.LIVE

Разбитое окно Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы и его последствиях. А также о том, как эту ночь пережили горожане.