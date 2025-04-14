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Состояние Одесской больницы после российского обстрела (фото)

14 апреля 2025 14:44
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В результате обстрела пострадала одесская больница
Поврежденная больница. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вследствие очередной атаки РФ на Одессу в ночь на 14 апреля была значительно повреждена одна из городских больниц. В результате обстрела некоторые отделения медучреждения временно приостановили свою работу.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель генерального директора медучреждения Александр Глащенко.

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В результате обстрела было повреждено 78 окон и 12 дверей в городской больнице. Также зафиксировано разрушение отделки и потолочного покрытия во внутренних помещениях. Наибольшие поражения получили отделения нейрохирургии и интенсивной терапии. Из-за этого пришлось перенести запланированные операции. Также временно приостановлена работа поликлинического отделения.

"Сейчас больница работает в штатном режиме, принимаются пациенты. Поликлиническое отделение пока не работает, устраняются последствия. Пациентов начнут принимать только после устранения всех последствий обстрела",— говорит Александр Глащенко.

Ночной обстрел РФ повредил больницу в Одессе (фото) - фото 1
Александр Глащенко. Фото: Новости.LIVE
Ночной обстрел РФ повредил больницу в Одессе (фото) - фото 2
Трещина в стене, фото: Новини.LIVE
Ночной обстрел РФ повредил больницу в Одессе (фото) - фото 3
Поврежденный потолок. Фото: Новини.LIVE

К счастью, жертв и пострадавших среди пациентов и персонала больницы в результате обстрела нет.

Ночной обстрел РФ повредил больницу в Одессе (фото) - фото 4
Разбитое стекло Фото: Новини.LIVE
Ночной обстрел РФ повредил больницу в Одессе (фото) - фото 5
Разбитое окно Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы и его последствиях. А также о том, как эту ночь пережили горожане.

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