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Стан Одеської лікарні після російського обстрілу (фото)

14 квітня 2025 14:44
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Внаслідок обстрілу постраждала одеська лікарня
Пошкоджена лікарня. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок чергової атаки РФ на Одесу в ніч проти 14 квітня була значно пошкоджена одна з міських лікарень. В результаті обстрілу деякі відділення медзакладу тимчасово призупинили свою роботу.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник генерального директора медзакладу Олександр Глащенко.

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Пошкодження лікарні

В результаті обстрілу було пошкоджено 78 вікон та 12 дверей у міській лікарні. Також зафіксовано руйнування оздоблення та стельового покриття у внутрішніх приміщеннях. Найбільших уражень зазнали відділення нейрохірургії та інтенсивної терапії. Через це довелося перенести заплановані операції. Також тимчасово призупинено роботу поліклінічного відділення.

"Наразі лікарня працює в штатному режимі, приймаються пацієнти. Поліклінічне відділення наразі не працює, усуваються наслідки. Пацієнтів почнуть приймати лише після усунення всіх наслідків обстрілу", — каже Олександр Глащенко.

Нічний обстріл РФ пошкодив лікарню в Одесі (фото) - фото 1
Олександр Глащенко. Фото: Новини.LIVE
Нічний обстріл РФ пошкодив лікарню в Одесі (фото) - фото 2
Тріщина у стіні. Фото: Новини.LIVE
Нічний обстріл РФ пошкодив лікарню в Одесі (фото) - фото 3
Пошкоджена стеля. Фото: Новини.LIVE

На щастя, жертв та постраждалих серед пацієнтів і персоналу лікарні внаслідок обстрілу немає.

Нічний обстріл РФ пошкодив лікарню в Одесі (фото) - фото 4
Розбите скло. Фото: Новини.LIVE
Нічний обстріл РФ пошкодив лікарню в Одесі (фото) - фото 5
Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси та його наслідки. А також про те, як цю ніч пережили містяни.

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