Мурка в центре Одессы - что возмутило активистов

Улица Дерибасовская. Фото: Новини.LIVE

Одесских активистов возмутило то, что молодежь в центре города на Дерибасовской поет блатную песню советских времен "Мурка", поскольку исполнение композиций того периода запрещено законом о декоммунизации.

Об этом сообщают активисты "Деколонизация.Украина".

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На видео, которые выложили местные, можно увидеть, как двое молодых людей на Дерибасовской под гитару на русском языке исполняют песню "Мурка". Прохожая молодежь их слушает и снимает на телефоны. Активисты возмутились и выложили пост, в котором обвиняют СБУ в том, что они игнорируют исполнение советских композиций в центре Одессы.

"Дерибасовская, молодежь совершенно спокойно себе поет руснявый блатняк. Потому что такое явление, как СБУ, в Одессе отсутствует", — пишут активисты в соцсети.

Напомним, недавно мы писали о том, чьи песни больше не будут звучать на одесском вокзале. А также об очередном языковом скандале в городе.